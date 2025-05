SUGAR

Sugar Boy is a meme coin centered around a playful, youthful character who lives a lavish life and share his $SUGAR.

NavnSUGAR

RangNo.2231

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.01%

Cirkulationsforsyning976,380,000

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.9763%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.025404159231290562,2024-12-04

Laveste pris0.00054295978605814,2025-05-06

Offentlig blockchainTRX

Sektor

Social Media

