STAR10

THE ONLY OFFICIAL RONALDINHO TOKEN. Own a piece of Ronaldinho’s legacy. Be a part of the $STAR10 movement—where holders play, win, and unlock exclusive rewards. Ronaldinho tokens are designed to provide exclusive experiences and offer utility to the community, granting access to special benefits and interactions. They are not intended to serve as an investment, investment contract, or any form of security.

NavnSTAR10

RangNo.2882

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.28%

Cirkulationsforsyning211,419,776.34146908

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.2114%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.31010334999458883,2025-03-03

Laveste pris0.000190791654493976,2025-05-17

Offentlig blockchainBSC

IndledningTHE ONLY OFFICIAL RONALDINHO TOKEN. Own a piece of Ronaldinho’s legacy. Be a part of the $STAR10 movement—where holders play, win, and unlock exclusive rewards. Ronaldinho tokens are designed to provide exclusive experiences and offer utility to the community, granting access to special benefits and interactions. They are not intended to serve as an investment, investment contract, or any form of security.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.