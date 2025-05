SSWP

Suiswap is a decentralized token trading platform and exchange built on the SUI blockchain. It aims to provide a secure, fast, and agile trading environment for the SUI ecosystem.

NavnSSWP

RangNo.2567

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning8,842,144,918.71

Max Udbud10,000,000,000

Samlet Udbud10,000,000,000

Cirkulationshastighed0.8842%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.004546627502997219,2024-01-15

Laveste pris0.000019842978874756,2025-05-27

Offentlig blockchainSUI

