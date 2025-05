SPOT

SpotSquad establishes a user-governed attention assetization protocol by tokenizing attention and deeply integrating it with Squad3 missions. It transforms users' attention-driven behaviors in Web3 (e.g., browsing, clicking, dwell time) into tradable, composable on-chain assets, empowering projects to precisely target audiences while allowing users to monetize by "selling their attention."

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0

Cirkulationsforsyning--

Max Udbud0

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj,

Laveste pris,

Offentlig blockchainBASE

Social Media

