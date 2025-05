SPONSTAR

Sponstar is a blockchain-powered platform transforming brand sponsorships and customer loyalty through fractional ownership, AI-driven insights, and decentralized infrastructure. Designed to bridge the physical and digital worlds, Sponstar enables brands of all sizes to participate in sponsorship opportunities while delivering measurable ROI.

NavnSPONSTAR

RangNo.9090

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0,00%

Cirkulationsforsyning0

Max Udbud100 000 000

Samlet Udbud2 000 000

Cirkulationshastighed0%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.5295980957392161,2024-12-13

Laveste pris0.004368281360820303,2025-03-11

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

