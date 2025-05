SOL

Stiftet af tidligere ingeniører fra Qualcomm, Intel og Dropbox i slutningen af 2017, er Solana et enkelt-kæde, delegeret Proof-of-Stake-protokol, hvis fokus er at levere skalerbarhed uden at gå på kompromis med decentralisering eller sikkerhed. Solana-protokollen er designet til at lette skabelsen af decentraliserede apps (DApps). Kerneelementet i Solanas skaleringsløsning er et decentraliseret ur med titlen Proof-of-History (PoH), bygget til at løse problemet med tid i distribuerede netværk, hvor der ikke er en enkelt, betroet kilde til tid. På grund af den innovative hybrid-konsensusmodel har Solana tiltrukket opmærksomheden fra små handlende og institutionelle handlende. Et vigtigt fokus for Solana Foundation er at gøre decentraliseret økonomi tilgængelig på en større skala.

NavnSOL

RangNo.6

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0265%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)681.39%

Cirkulationsforsyning520,403,748.9363881

Max Udbud∞

Samlet Udbud601,679,754.6185336

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato2020-03-23 00:00:00

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj294.33494870928604,2025-01-19

Laveste pris0.505193636791,2020-05-11

Offentlig blockchainSOL

Sektor

Social Media

