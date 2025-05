SNRN

Under the new paradigm that states "aging is treatable," this project aims to fulfill the fundamental desire of modern individuals to enjoy a long and fulfilling life while remaining someone who can love themselves forever.

NavnSNRN

RangNo.

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0

Cirkulationsforsyning--

Max Udbud0

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj,

Laveste pris,

Offentlig blockchainETH

IndledningUnder the new paradigm that states "aging is treatable," this project aims to fulfill the fundamental desire of modern individuals to enjoy a long and fulfilling life while remaining someone who can love themselves forever.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.