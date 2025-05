SMILE

bitSmiley, the first platform on the Bitcoin blockchain to offer a native lending and stablecoin fusion, encapsulated by our proprietary Fintegra technology, revolutionizing decentralized finance.

NavnSMILE

RangNo.2004

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)2.43%

Cirkulationsforsyning36,557,233.9042659

Max Udbud210,000,000

Samlet Udbud210,000,000

Cirkulationshastighed0.174%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.4925870814270234,2024-11-06

Laveste pris0.019717769814338895,2025-04-16

Offentlig blockchainETH

IndledningbitSmiley, the first platform on the Bitcoin blockchain to offer a native lending and stablecoin fusion, encapsulated by our proprietary Fintegra technology, revolutionizing decentralized finance.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.