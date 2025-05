SKR

Saakuru is a consumer-centric L2 protocol with zero transaction fees based on OP Stack to create a frictionless experience for any application. Using the Saakuru Protocol alongside the Saakuru Developer Suite enables any product to add Web3 capability in just one day. The powerful and developer-friendly product suite allows a cost-efficient and seamless transition from Web2 to Web3.

NavnSKR

RangNo.1965

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning699,286,315.9205611

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud998,676,898.7542

Cirkulationshastighed0.6992%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.07627022203711893,2024-05-31

Laveste pris0.001326778638567073,2025-05-17

Offentlig blockchainBSC

Sektor

Social Media

