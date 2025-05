SFL

Shuffle is an O2O hybrid blockchain-based mobile payment solution operated by THE HUMANPLUS Inc., a system integration and development company headquartered in Seoul, Korea. Shuffle is striving to create a new economic paradigm by connecting FinTech and Blockchain & Crypto. It's a mainnet coin based on EVMOS folked blockchain.

NavnSFL

RangNo.

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning0

Max Udbud10,000,000,000

Samlet Udbud10,000,000,000

Cirkulationshastighed0%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj,

Laveste pris,

Offentlig blockchainSFLEVM

IndledningShuffle is an O2O hybrid blockchain-based mobile payment solution operated by THE HUMANPLUS Inc., a system integration and development company headquartered in Seoul, Korea. Shuffle is striving to create a new economic paradigm by connecting FinTech and Blockchain & Crypto. It's a mainnet coin based on EVMOS folked blockchain.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.