Seraph is a next-gen AAA loot game developed by Seraph Studio, available on both PC and mobile platforms, and Seraph immerses players in a dark fantasy world, seamlessly blending classic loot mechanics with advanced features such as AI companions, MMO elements, and a player-driven marketplace.

RangNo.645

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.87%

Cirkulationsforsyning227,322,552

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.2273%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.8063450887852465,2025-01-06

Laveste pris0.12084895930174135,2025-03-11

Offentlig blockchainBSC

