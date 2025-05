SECOND

MetaDOS is the next-gen Free-to-Play-to-Own Battle Royale game on PC and Mobile using TIME-as-Currency concept with Esports focused.

NavnSECOND

RangNo.2523

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning3,009,024,110.806466

Max Udbud10,000,000,000

Samlet Udbud10,000,000,000

Cirkulationshastighed0.3009%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.011276515506308746,2024-04-15

Laveste pris0.000070244708044,2025-05-28

Offentlig blockchainAVAX_CCHAIN

IndledningMetaDOS is the next-gen Free-to-Play-to-Own Battle Royale game on PC and Mobile using TIME-as-Currency concept with Esports focused.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.