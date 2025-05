RUNE

THORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.

NavnRUNE

RangNo.101

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel0.0002%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)%57,38

Cirkulationsforsyning351.471.964

Max Udbud0

Samlet Udbud425.570.877

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato2020-04-01 00:00:00

Den pris, som aktivet først blev udstedt til0,038 USDT

Alle tiders høj21.26140054,2021-05-19

Laveste pris0.00793864363964,2019-09-27

Offentlig blockchainRUNE

IndledningTHORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.