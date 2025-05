ROCO

ROCO is a decentralized GAMEFI platform which provides blockchain services to game developers, content creators and player communities through the blockchain network. Roco developed on AVAX network for using in Roco Finance’s own game ecosystem and partner games. Roco Finance plans to drive the evolution of online gaming with targeted industry focused solutions to help promising gaming projects reach their full potential.

NavnROCO

RangNo.2362

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.51%

Cirkulationsforsyning17,298,805

Max Udbud0

Samlet Udbud99,982,729

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj7.983992063494936,2021-11-16

Laveste pris0.018077765518203774,2025-05-06

Offentlig blockchainAVAX_CCHAIN

Sektor

Social Media

