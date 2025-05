RIF

RIF OS (Root Infrastructure Framework Open Standard) is a suite of open and decentralized infrastructure protocols that enable faster, easier and scalable development of distributed applications (dApps) within a unified environment.

NavnRIF

RangNo.529

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.21%

Cirkulationsforsyning1,000,000,000

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed1%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.45910638,2021-04-12

Laveste pris0.0273613350172,2020-03-13

Offentlig blockchainRBTC

Sektor

Social Media

