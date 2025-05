RFD

$RFD Has Been Launched By Blurr.Eth, Who Is An OG Whale .

NavnRFD

RangNo.3634

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning0

Max Udbud1,000,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000,000

Cirkulationshastighed0%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.000107799177228802,2023-05-23

Laveste pris0.000000364509943696,2023-05-19

Offentlig blockchainETH

Indledning$RFD Has Been Launched By Blurr.Eth, Who Is An OG Whale .

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.