REF

Built on top of a leading edge protocol in NEAR, REF Finance acts as the gateway into the entire eco through its AMM, which provides liquidity and swapping features for all decentralized application launching on NEAR. To do this, REF implements the renowned Rainbow Bridge which seamlessly bridges Ethereum based assets over to NEAR, thus bringing access for an array of DeFi users to lower fees and faster transaction speeds.

NavnREF

RangNo.1473

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.42%

Cirkulationsforsyning38,170,261.91217583

Max Udbud99,990,506.14259167

Samlet Udbud99,990,506.14259167

Cirkulationshastighed0.3817%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj46.75493886525408,2024-04-22

Laveste pris0.04809368116171408,2023-10-12

Offentlig blockchainNEAR

IndledningBuilt on top of a leading edge protocol in NEAR, REF Finance acts as the gateway into the entire eco through its AMM, which provides liquidity and swapping features for all decentralized application launching on NEAR. To do this, REF implements the renowned Rainbow Bridge which seamlessly bridges Ethereum based assets over to NEAR, thus bringing access for an array of DeFi users to lower fees and faster transaction speeds.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.