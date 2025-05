RBTC1

Rocky Rabbit is an innovative blockchain-based gaming platform designed to revolutionize the gaming industry by integrating cryptocurrency rewards with engaging gameplay. Set in a vibrant, dynamic world, players control animated rabbits who navigate through various challenges and competitions. RabBitcoin(RBTC1) is native token the game's economy, incentivizing participation, rewarding loyalty, and supporting the overall growth of the project.

NavnRBTC1

RangNo.1201

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0,00%

Cirkulationsforsyning7 437 500 000 000

Max Udbud21 000 000 000 000

Samlet Udbud21 000 000 000 000

Cirkulationshastighed0.3541%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.000032687237820629,2024-11-12

Laveste pris0.00000097351698015,2025-05-07

Offentlig blockchainTONCOIN

