PXT

Pixer Eternity is a global sports community for everyone, with NFT as a community equity. Pixer Sports is a multi-functional platform built by Pixer Eternity for all users, including Sport-to-Earn, NFT, Game-Fi, Gamble, DeFi, Market.

NavnPXT

RangNo.887

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning3,123,821,706.9038

Max Udbud10,000,000,000

Samlet Udbud10,000,000,000

Cirkulationshastighed0.3123%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj3.454607885639246,2023-03-08

Laveste pris0.001100784672810677,2024-08-20

Offentlig blockchainBSC

Sektor

Social Media

