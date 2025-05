PUNCH

One Punch Cat is a community-driven meme coin launched on the Solana blockchain.Inspired by the viral culture of internet memes and the legendary strength of the cat superhero archetype, One Punch Cat brings together a unique blend of humor, community engagement, and blockchain technology. With a strong emphasis on community involvement and creativity, the project has been revitalized and taken over by its dedicated community after the departure of the original developers.

NavnPUNCH

RangNo.2693

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning847,737,373.251375

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.8477%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.006501745744574055,2024-11-13

Laveste pris0.000014256003369507,2024-07-30

Offentlig blockchainSOL

IndledningOne Punch Cat is a community-driven meme coin launched on the Solana blockchain.Inspired by the viral culture of internet memes and the legendary strength of the cat superhero archetype, One Punch Cat brings together a unique blend of humor, community engagement, and blockchain technology. With a strong emphasis on community involvement and creativity, the project has been revitalized and taken over by its dedicated community after the departure of the original developers.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.