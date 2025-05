PONCH

Ponchiqs Studio is redefining blockchain entertainment by creating the ultimate ecosystem with Ponchiqs IP, a meta universe that seamlessly combines GameFi, Hollywood-style animations and unique licensed merchandises. Ponch is the native token of the Ponchiqs Game Studio, driving utility across all games and platforms.

RangNo.2773

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.04%

Cirkulationsforsyning32,448,890

Max Udbud400,000,000

Samlet Udbud400,000,000

Cirkulationshastighed0.0811%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.5499783885169789,2024-12-10

Laveste pris0.002091633550736749,2025-04-18

Offentlig blockchainTONCOIN

