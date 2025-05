POKEMON

Welcome to Pokemon, a cryptocurrency project that combines the magic of Pokemon with the potential of meme coins. In this enchanting digital world, we invite you to embark on a one-of-a-kind adventure.

NavnPOKEMON

RangNo.5811

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning0

Max Udbud420,000,000,000,000,000

Samlet Udbud420,000,000,000,000,000

Cirkulationshastighed0%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.000000000003236293,2023-08-06

Laveste pris0.000000000000038082,2023-06-27

Offentlig blockchainETH

IndledningWelcome to Pokemon, a cryptocurrency project that combines the magic of Pokemon with the potential of meme coins. In this enchanting digital world, we invite you to embark on a one-of-a-kind adventure.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.