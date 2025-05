PMX

Primex Finance is a leveraged trading and yield farming protocol/app that lets you use lender liquidity to boost positions across other DeFi protocols. You can leverage RWAs, DEX LP positions, leverage trade on spot DEXs, and get into LST, LRT all using lender liquidity.

NavnPMX

RangNo.2458

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.14%

Cirkulationsforsyning70,881,059

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.0708%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.035388545973337675,2025-02-06

Laveste pris0.003897604147880271,2025-05-29

Offentlig blockchainBASE

