PGPT

An AI-based protocol to store, process, validate and sell your data assets. We generate datasets from any unstructured files you provide.

NavnPGPT

RangNo.4865

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning0

Max Udbud100,000,000

Samlet Udbud33,333,333

Cirkulationshastighed0%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj1.985011805288238,2024-06-11

Laveste pris0.00600052179440795,2025-05-04

Offentlig blockchainBSC

IndledningAn AI-based protocol to store, process, validate and sell your data assets. We generate datasets from any unstructured files you provide.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.