PERP

Perpetual Protocol is a decentralized perpetual contract protocol for every asset, made possible by a Virtual Automated Market Maker (vAMM). Traders can trade with vAMMs directly without the need for counterparties. PERP holders can become stakers by staking the PERP tokens in exchange for a portion of the transaction fees plus the staking rewards.

NavnPERP

RangNo.905

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)9.97%

Cirkulationsforsyning66,002,156.95

Max Udbud0

Samlet Udbud150,000,000

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj24.84327338,2021-08-30

Laveste pris0.16472737216386243,2025-04-14

Offentlig blockchainETH

IndledningPerpetual Protocol is a decentralized perpetual contract protocol for every asset, made possible by a Virtual Automated Market Maker (vAMM). Traders can trade with vAMMs directly without the need for counterparties. PERP holders can become stakers by staking the PERP tokens in exchange for a portion of the transaction fees plus the staking rewards.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.