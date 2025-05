PEN

Pentagon Games is building a multichain entertainment hub powered by its zkEVM-based Pentagon Chain, offering secure, immersive, AI-driven 3D experiences, integrating brands and IP with Web3 technologies, and driving mass adoption and cross-chain interoperability.

NavnPEN

RangNo.2241

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.05%

Cirkulationsforsyning164,800,000

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.1648%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.17572123813221321,2024-12-16

Laveste pris0.001937016470325515,2025-04-25

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

