PAID

PAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency.

NavnPAID

RangNo.1037

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning497,987,683.25

Max Udbud594,717,456

Samlet Udbud589,686,914.6

Cirkulationshastighed0.8373%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj6.38388509,2021-02-18

Laveste pris0,2021-06-16

Offentlig blockchainBASE

IndledningPAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.