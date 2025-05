OSMI

OSMI is a bias-free, censorship resistant AI assistant, powered by a decentralized AI engine - a network of globally distributed GPU and memory nodes, known as OSMI Nodes

NavnOSMI

RangNo.4371

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)%0,00

Cirkulationsforsyning0

Max Udbud0

Samlet Udbud100.000.000

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.44286945426612934,2024-11-25

Laveste pris0.003143044002569422,2025-04-11

Offentlig blockchainETH

IndledningOSMI is a bias-free, censorship resistant AI assistant, powered by a decentralized AI engine - a network of globally distributed GPU and memory nodes, known as OSMI Nodes

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.