Orbitt is the Solana ecosystem hub, providing a comprehensive suite of tools and services for project creators and investors. We aim to empower users and projects with advanced trading, investment, and development capabilities.

RangNo.1401

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.47%

Cirkulationsforsyning14,940,000

Max Udbud0

Samlet Udbud20,000,000

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.6961980787894205,2025-01-19

Laveste pris0.07360660589065522,2024-04-17

Offentlig blockchainSOL

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.