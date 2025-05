OP

Ethereum’s layer-two scaling solution Optimism introduced its new governance token OP for the Token House – one of the two hubs constituting the protocol’s new governance system, Optimism Collective. Early users of the network will be granted the opportunity to receive OP airdrops in Q2, 2022, which accounts for 5% of the asset’s total supply.

NavnOP

RangNo.63

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0003%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)13.15%

Cirkulationsforsyning1,714,909,778

Max Udbud4,294,967,296

Samlet Udbud4,294,967,296

Cirkulationshastighed0.3992%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj4.851507085185996,2024-03-06

Laveste pris0.40050768516633495,2022-06-18

Offentlig blockchainNONE

IndledningEthereum’s layer-two scaling solution Optimism introduced its new governance token OP for the Token House – one of the two hubs constituting the protocol’s new governance system, Optimism Collective. Early users of the network will be granted the opportunity to receive OP airdrops in Q2, 2022, which accounts for 5% of the asset’s total supply.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.