Ooki is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking. Ooki Protocol allows anyone to build applications that enable lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. Ooki is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol.

RangNo.1934

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.01%

Cirkulationsforsyning13,716,000,000

Max Udbud13,835,000,000

Samlet Udbud13,835,000,000

Cirkulationshastighed0.9913%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.06397283925418838,2021-12-24

Laveste pris0.000018389584288324,2025-05-27

Offentlig blockchainETH

