OOGA

Ooga Booga serves as Berachain's dedicated liquidity aggregation protocol, designed to optimize asset exchanges across the ecosystem. This advanced solution scans multiple decentralized exchanges and integrated platforms to dynamically identify the most favorable trade routes. Through intelligent pathfinding algorithms, it executes transactions with minimized price impact while ensuring optimal value extraction for users.

NavnOOGA

RangNo.

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0

Cirkulationsforsyning--

Max Udbud0

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj,

Laveste pris,

Offentlig blockchainBERACHAIN

IndledningOoga Booga serves as Berachain's dedicated liquidity aggregation protocol, designed to optimize asset exchanges across the ecosystem. This advanced solution scans multiple decentralized exchanges and integrated platforms to dynamically identify the most favorable trade routes. Through intelligent pathfinding algorithms, it executes transactions with minimized price impact while ensuring optimal value extraction for users.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.