ODIN is the crypto's first and only Lord memecoin. It has built on bitcoin layer 2 - Stacks.

NavnODIN

RangNo.5441

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning0

Max Udbud21,000,000,000

Samlet Udbud21,000,000,000

Cirkulationshastighed0%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.000155142504836311,2024-12-04

Laveste pris0.000004139856267778,2025-05-18

Offentlig blockchainSTACKS

Sektor

