OBT

Orbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era.

NavnOBT

RangNo.681

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.62%

Cirkulationsforsyning3,100,000,000

Max Udbud10,000,000,000

Samlet Udbud10,000,000,000

Cirkulationshastighed0.31%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.03263069868224823,2025-03-14

Laveste pris0.007565967486990499,2025-02-18

Offentlig blockchainARB

IndledningOrbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.