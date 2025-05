OBOL

Obol exists to distribute, decentralize, and democratize the digital infrastructure of the future — starting with Ethereum, and expanding to all of Web3. As the foundation for Layer 1 blockchains and decentralized infrastructure networks, the Obol Collective is home to the world’s largest decentralized operator ecosystem. Today, over 800 operators globally decentralized operators run Obol Distributed Validators (DVs) to secure more than $1B on mainnet. Obol DVs deliver better performance, fewer risks, and greater rewards than traditional validators — empowering anyone to run high-performance, slashing-resistant validators.

NavnOBOL

RangNo.771

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0

Cirkulationsforsyning--

Max Udbud500,000,000

Samlet Udbud500,000,000

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.5021534033503295,2025-05-07

Laveste pris0.2429852440094895,2025-05-08

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

