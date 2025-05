NYAN

Nyan Heroes is a competitive movement shooter featuring cats piloting mechs. Building for just over 2 years on Solana, Nyan Heroes is praised by gamers and creators as the most refined shooter in web3, and is currently one of the hottest pre-launch games.

NavnNYAN

RangNo.2259

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.64%

Cirkulationsforsyning101,045,769

Max Udbud0

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.46716745640178986,2024-05-21

Laveste pris0.004210545226821971,2025-05-19

Offentlig blockchainSOL

IndledningNyan Heroes is a competitive movement shooter featuring cats piloting mechs. Building for just over 2 years on Solana, Nyan Heroes is praised by gamers and creators as the most refined shooter in web3, and is currently one of the hottest pre-launch games.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.