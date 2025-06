NURA

Nura Labs is a Web3 innovation studio dedicated to building intelligent, secure, and scalable infrastructure for the decentralized economy. As the creator of Nura Wallet, they combine blockchain engineering, AI automation, and seamless user experience to create tools that drive real-world utility and mass adoption.

NavnNURA

RangNo.1291

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.06%

Cirkulationsforsyning5,273,800,000

Max Udbud10,000,000,000

Samlet Udbud10,000,000,000

Cirkulationshastighed0.5273%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.002280932236681356,2025-06-20

Laveste pris0.000792593965744128,2025-06-22

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

