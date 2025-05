NULS

NULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains.

NavnNULS

RangNo.1193

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)4.29%

Cirkulationsforsyning112,662,607.5852103

Max Udbud210,000,000

Samlet Udbud131,760,528.99785884

Cirkulationshastighed0.5364%

Udstedelsesdato2017-10-26 00:00:00

Den pris, som aktivet først blev udstedt til0.098 USDT

Alle tiders høj8.54049015045166,2018-01-10

Laveste pris0.0238252744014919,2025-04-19

Offentlig blockchainNULS

