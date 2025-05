NRK

NORDEK strives to be the most business and consumer-friendly blockchain ecosystem for mainstream adoption of web3 payments.

NavnNRK

RangNo.2290

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0,00%

Cirkulationsforsyning636 762 888

Max Udbud2 100 000 000

Samlet Udbud2 100 000 000

Cirkulationshastighed0.3032%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.297396251776661,2023-05-21

Laveste pris0.000356160403878966,2024-10-18

Offentlig blockchainNRK

IndledningNORDEK strives to be the most business and consumer-friendly blockchain ecosystem for mainstream adoption of web3 payments.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.