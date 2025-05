NIZA

Niza Global Coin (NIZA) a blockchain Ethereum (ERC20) token, is the native digital currency of our ecosystem. It facilitates transactions within the Niza Global Global platform and serves as a channel of exchange, unit of account, and store of value.

NavnNIZA

RangNo.2171

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning7,689,999,954

Max Udbud10,000,000,000

Samlet Udbud7,689,999,954

Cirkulationshastighed0.7689%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.039299312880592206,2024-01-01

Laveste pris0.000041056269446749,2025-03-10

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

