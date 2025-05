NHT

$NHT is an ERC-20 token that will serve as a pathway between Neighbourhoods tools and services and crypto market liquidity. $NHT are used to access tools created by the Neighbourhoods team and developers who contribute to the NH marketplace. These tools make it easy to create scalable, social apps on web 3.0.

NavnNHT

RangNo.1560

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning7,972,813,374

Max Udbud99,000,159,725

Samlet Udbud99,000,159,725

Cirkulationshastighed0.0805%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.002559284474086729,2024-09-04

Laveste pris0.000125886934050665,2024-01-16

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

