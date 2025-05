NFE

Edu3Labs combines education and blockchain technology to create a platform where content creators, learners, and NFE token holders can all benefit. Edu3Labs is a new and innovative way to make learning more engaging and rewarding for everyone.

NavnNFE

RangNo.2674

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.14%

Cirkulationsforsyning104,375,043.61457054

Max Udbud900,000,000

Samlet Udbud899,599,999.28

Cirkulationshastighed0.1159%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.35603402476610446,2024-03-21

Laveste pris0.001125824787786986,2025-05-28

Offentlig blockchainBSC

Sektor

Social Media

