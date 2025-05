NEUR

Neur is an open-source, full-stack application that brings together the power of LLM models and blockchain technology. Designed for the Solana ecosystem, Neur enables seamless interactions with DeFi protocols, NFTs, and much more through an intelligent interface.

NavnNEUR

RangNo.1773

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.38%

Cirkulationsforsyning912,295,160.87864

Max Udbud0

Samlet Udbud999,795,160.87864

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.07910511347817298,2025-01-08

Laveste pris0.001765555651082666,2025-05-25

Offentlig blockchainSOL

IndledningNeur is an open-source, full-stack application that brings together the power of LLM models and blockchain technology. Designed for the Solana ecosystem, Neur enables seamless interactions with DeFi protocols, NFTs, and much more through an intelligent interface.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.