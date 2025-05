NEROX

NEROX is an AI application designed to simplify your life—manage tasks, understand emotions, provide healthcare and nutrition tips, be your gaming friend. Also it will connect with Telegram mini-apps and groups for research, trading, and community engagement.

NavnNEROX

RangNo.5785

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning0

Max Udbud10,000,000

Samlet Udbud10,000,000

Cirkulationshastighed0%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj3.495746893842671,2024-12-23

Laveste pris0.04997704929492089,2025-05-24

Offentlig blockchainOP

IndledningNEROX is an AI application designed to simplify your life—manage tasks, understand emotions, provide healthcare and nutrition tips, be your gaming friend. Also it will connect with Telegram mini-apps and groups for research, trading, and community engagement.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.