NeurochainAI is revolutionizing the AI compute market with a consumer-grade hardware DePIN and innovation in AI model optimization to enable the AI-driven digital world. It is tapping into a $1.8T AI market by providing developers and SMBs with all the tools required to efficiently build, deploy, and run AI dApps under one platform: DePIN, Community-powered data collection & validation, Marketplace of quantized AI models, Interoperability tools, dApp Store.

RangNo.2435

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.07%

Cirkulationsforsyning272,750,502

Max Udbud3,000,000,000

Samlet Udbud450,000,000

Cirkulationshastighed0.0909%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.09670403470029812,2024-08-11

Laveste pris0.000592785853787732,2025-04-06

Offentlig blockchainNCN

