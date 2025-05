MX

MX TOKEN (MX) er en decentraliseret digital aktiv udviklet af MEXC-platformen baseret på Ethereum blockchain. Som MEXC's native token er dens hovedformål at give brugerne en sikker og stabil handelsoplevelse og at blive en industrileder. MX-ejere har ret til en række fordele på MEXC, såsom belønninger for at holde MX, stemme og modtage rabatterede abonnementer og få gratis airdrops for at stemme på nye listings.

NavnMX

RangNo.149

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)11.10%

Cirkulationsforsyning92,748,334

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud416,185,834

Cirkulationshastighed0.0927%

Udstedelsesdato2018-06-30 00:00:00

Den pris, som aktivet først blev udstedt til0.0092 USDT

Alle tiders høj5.85335603455073,2024-04-09

Laveste pris0.0420566690384,2019-11-25

Offentlig blockchainETH

