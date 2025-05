MVL

We build a sustainable Web3 mobility ecosystem. MVL, our native token, incentivizes users who participate in our mobility platform(TADA(Taxi), ONiON(E-Vehicle), Clutch(Wallet)) and more utility is being added to MVL within the NFT and Game ecosystem.

NavnMVL

RangNo.398

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning26,602,958,863.10265

Max Udbud30,000,000,000

Samlet Udbud27,802,958,863.1027

Cirkulationshastighed0.8867%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.07053784,2021-04-02

Laveste pris0.000161802782004,2020-03-13

Offentlig blockchainBSC

IndledningWe build a sustainable Web3 mobility ecosystem. MVL, our native token, incentivizes users who participate in our mobility platform(TADA(Taxi), ONiON(E-Vehicle), Clutch(Wallet)) and more utility is being added to MVL within the NFT and Game ecosystem.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.