Mr Mint believes in instrumenting and prospecting the world of Web 3.0 so that we can prosper in this Digital Universe. In this Web 3.0 era, Mr Mint is leading the charge, guiding the people towards a decentralized future where possibilities are truly limitless.

RangNo.957

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.03%

Cirkulationsforsyning349,855,660

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.3498%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.7643363391184324,2024-08-30

Laveste pris0.03952877227290623,2025-05-09

Offentlig blockchainBSC

Sektor

Social Media

