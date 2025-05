MOZ

Lumoz is the leading Modular Compute Layer & RaaS. Lumoz protocol can provide computing power and verification services for ZK and AI applications on chains with different architectures.

NavnMOZ

RangNo.1183

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.22%

Cirkulationsforsyning1,100,000,000

Max Udbud0

Samlet Udbud10,000,000,000

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.07964396240618137,2024-12-10

Laveste pris0.005241646325994071,2024-12-08

Offentlig blockchainARB

IndledningLumoz is the leading Modular Compute Layer & RaaS. Lumoz protocol can provide computing power and verification services for ZK and AI applications on chains with different architectures.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.