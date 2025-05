MOVR

Moonriver is a smart-contract blockchain on Kusama that strives to provide compatibility with the existing Ethereum developer toolchain and network. It is intended to be a companion network to Moonbeam, where it will provide a permanently incentivized canary network. New code will ship to Moonriver first, where it can be tested and verified under real economic conditions. Once proven, the same code will ship to Moonriver on Polkadot.

NavnMOVR

RangNo.454

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)71,84%

Cirkulationsforsyning9 714 089

Max Udbud∞

Samlet Udbud11 919 389

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj495.7138640349697,2021-11-08

Laveste pris0,2021-08-27

Offentlig blockchainMOVR

Sektor

Social Media

